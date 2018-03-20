استئناف المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية مع تقليص مدتها

اتفقت واشنطن وسيئول على استئناف التدريبات العسكرية المشتركة أوائل الشهر القادم في خطوة متوقعة رغم الحديث عن لقاء بين الزعيمين دونالد ترامب وكيم جونغ أون.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن قيادة الأمم المتحدة أخطرت الجيش الكوري الشمالي بموعد التدريبات المقررة في الأول من أبريل المقبل.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون كريستوفر لوجان، أن التدريبات مخصصة للدفاع، ولا يوجد ما يدعو كوريا الشمالية لاعتبارها استفزازا، وأشار إلى أنها ستكون مماثلة للمناورات التي جرت في السنوات السابقة.

وتشمل المناورات محاكاة بالكمبيوتر وتدريبات ميدانية سيشارك فيهما نحو 23700 جندي أمريكي و30 ألف جندي كوري جنوبي.

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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن مدة المناورات العسكرية خفضت إلى النصف مقارنة بالسنوات السابقة.

وقررت واشنطن وسيئول في يناير الماضي، تأجيل المناورتين السنويتين "كي ريزولف" و"فاول إيغل" إلى ما بعد الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية في كوريا الجنوبية بهدف تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين