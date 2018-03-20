رسالة الرئيس الصيني للعالم بعد تنصيبه

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد وموافقة البرلمان على تعيينه رئيسا مدى الحياة أن الصين لا تسعى للهيمنة أو التوسع ولا تهدد الدول الأخرى.

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وقال: "الصين لن تسعى أبدا للهيمنة أو التوسع، وإنما فقط الذين اعتادوا تهديد الآخرين، يعتبرون الجميع تهديدا لهم"​​​.

وأضاف: "يظهر الشعب الصيني رغبة صادقة ويتخذ إجراءات حقيقية للإسهام في الحفاظ على السلام وتنمية البشرية جمعاء"، مشيرا إلى أن هذا التطلع ينبغي "ألا يساء تفسيره أو تشويهه".

وأكد جين بينغ أن الصين لا تنوي فرض إرادتها على الآخرين، ولكنها لن تتسامح مع فرض الآخرين إرادتهم عليها، وستدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالح شعبها.

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وأعاد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بالإجماع السبت، انتخاب شي جين بينغ لمنصب رئيس الصين لفترة أخرى مدتها خمس سنوات، وكذلك أعاد انتخابه شي جين بينغ، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله