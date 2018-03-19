أردوغان يطالب الاتحاد الأوروبي ببقية الأموال المخصصة للاجئين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ‬سيطلب من الاتحاد الأوروبي ما تبقى من المبالغ المخصصة للاجئين السوريين خلال محادثات في بلغاريا الأسبوع المقبل.

وقال أردوغان: "الوعود التي قدمت لنا أخلفت.. قالوا إنهم سيعطوننا 3 مليارات يورو إضافة إلى 3 أخرى من الدعم، لكن لم يدخل خزائننا حتى الآن سوى 850 مليون يورو.. إذا كنتم ستقدمون تلك الأموال فلتفعلوا، فهذه الأمة لديها كبرياء ولا يمكنكم العبث بكبريائنا".

وتوترت العلاقات بين أوروبا وأنقرة مؤخرا، بسبب ملف المهاجرين من الشرق الأوسط، وأغضبت أوروبا أردوغان إثر انتقادها حملته على من يشتبه بأنهم أنصار الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو عام 2016، مما حدا به إلى مهاجمة بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي في خطاباته.

ورد الاتحاد الأوروبي بتجميد بعض الأموال التي كان من المفترض أن تحصل عليها تركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الاتحاد وبتعليق المحادثات بشأن انضمامها إليه، إلا أن الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي عن صرف دفعة ثانية قدرها 3 مليارات يورو لتمويل مشاريع لصالح اللاجئين السوريين في تركيا.

ويلتقي مسؤولو الاتحاد الأوروبي أردوغان في مدينة فارنا ببلغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في 26 مارس الجاري، لبحث علاقات تركيا بالاتحاد فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: رويترز