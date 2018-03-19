أفغانستان.. مقتل 3 أشخاص بتفجير يستهدف أنصار حكمتيار

نقلت وكالة "رويترز"عن مسؤولين أفغان، اليوم الاثنين، أن قنبلة انفجرت خارج تجمع سياسي لأنصار القيادي قلب الدين حكمتيار أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في مدينة جلال آباد.

وقال المتحدث باسم الحاكم المحلي، آية الله خوجياني، إن حكمتيار لم يصب بأذى في الانفجار الذي وقع بعد 10 دقائق من انتهاء التجمع في عاصمة إقليم ننكرهار، جلال آباد جنوبي أفغانستان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

يذكر أن حكمتيار تحالف مع حركة طالبان في السنوات الماضية، وكان شخصية بارزة في المشهد الأفغاني في عقود من الصراع، وشغل منصب رئيس الوزراء أثناء الحرب الأهلية في التسعينات.

وعاد حكمتيار إلى كابل بموجب اتفاق سلام مع الحكومة، كزعيم لـ "حزب الإسلام" العام الماضي.

يشار إلى إقليم ننكرهار وعاصمته جلال آباد، يقع على الحدود مع باكستان، وأصبح في السنوات الماضية منطقة نشطة لعمل المتشددين المرتبطين بتنظيم "داعش" وحركة طالبان.

المصدر: رويترز

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