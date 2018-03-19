مضيفة تركية تطرد ثلاثة إسرائيليين من الطائرة

ذكرت مصادر إسرائيلية، أمس، أن ثلاثة إسرائيليين تعرضوا للاستجواب من قبل السلطات التركية بعد ادعائهم أن بحوزتهم متفجرات على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية "توركيش أيرلاين".

وتم طرد الثلاثة من الطائرة، ومن ثم احتجازهم لاستجوابهم بعد أن كانوا يمازحون الركاب بأنهم يحملون قنابل معهم بحسب ما نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية.

ووقع الحادث في إسطنبول بعد أن استقل الثلاثة الطائرة فعليا.

وبحسب ما أورده الإسرائيليون، كان الثلاثة يتحدثون عن متفجرات بروح المقالب والدعابة، ولكن المضيفة التركية سمعتهم، مما أدى إلى حدوث نوع من الارتباك داخل الطائرة.

وأبلغت المضيفة القبطان، بما سمعته، فأمر بدوره بإخراجهم، وتسليمهم إلى السلطات التركية في مطار إسطنبول.

واستجوبت السلطات التركية الثلاثة، وبعد أن توصلت التحريات إلى أنهم لا يشكلون أي تهديد، تم إطلاق سراحهم.

المصدر: وكالات

نادين بطحة