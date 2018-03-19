ترامب يؤيد عقوبة الإعدام لبعض مهربي المخدرات

من المنتظر أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين خطة لمكافحة المخدرات، تنص على إنزال عقوبة الإعدام ببعض المهربين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، أثناء عرضه الخطوط العريضة للخطة: "وزارة العدل ستطالب بعقوبة الإعدام لمهربي المخدرات، عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القوانين المطبقة حاليا".

وسيقدم ترامب تفاصيل خطته في خطاب بمانشستر في نيوهامشير، الولاية التي تضربها بقوة هذه "الآفة" على حد تعبير ترامب.

تعاطي المخدرات، الذي يشكل أزمة حقيقية للصحة العامة في الولايات المتحدة، من القضايا التي جعلها ترامب أولوية في رئاسته.

وسجلت في الولايات المتحدة وفاة 64 ألف شخص بجرعات زائدة، أغلبهم من مشتقات الأفيون والهيرويين عام 2016.

وهذه الفئة من المخدرات تشمل الأدوية المسكنة التي تباع بوصفة طبية مثل الأوكسيكونتين والفنتانيل، والهيرويين الممزوج بمواد صناعية.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا