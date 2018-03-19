الاستخبارات الأمريكية تفتح "قناة اتصال سرية" مع بيونغ يانغ

أفادت قناة "CBS" الأمريكية بأن الاستخبارات الأمريكية فتحت مع بيونغ يانغ قناة اتصال سرية لتبادل المعلومات، في وقت تشهد فيه مواقف البلدين تباعدا واختلافا في الرؤى.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمّها، إن الدور الأساسي في قناة الاتصال المذكورة يعود للمخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، سعيا منها لتوفير نقل مباشر للمعلومات بين البلدين.

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وأشارت القناة إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرا جديدا للخارجية في 13 مارس الجاري، يدعم مثل هذا النوع من السياسات "الدبلوماسية الهادئة" التي تتم عبر قناة سرية، متجاوزا بذلك القناة الدبلوماسية التي أنشأتها وزارة الخارجية الأمريكية مع بيونغ يانغ عبر الأمم المتحدة.

يذكر أن رئيس إدارة الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ أوي-يونغ كان قد أبلغ الصحفيين في 8 مارس في واشنطن بموافقة ترامب ورغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحلول شهر مايو المقبل، إلا أنه لم يحدد المكان أو الزمان المقررين لذلك.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان