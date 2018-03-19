تشكيل جديد للحكومة الصينية بعد انتخاب شي جين بينغ رئيسا للبلاد

وافق مجلس النواب الوطني الأعلى في الصين على تعيين رئيس وزراء جديد ووزيري الخارجية والدفاع، عقب انتخاب شي جين بينغ رئيسا للبلاد لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.

وقبل المجلس بالإجماع لى كه تشيانغ رئيسا للوزراء، والقائد السابق للقوات الصاروخية في الجيش الصيني ويي فنغ وزيرا للدفاع، وفان إي وزيرا للخارجية.

وأعاد البرلمان الصيني الأحد انتخاب لي كه تشيانغ رئيسا للوزراء، ولم يصوت سوى نائبين فقط بالرفض من بين نحو ثلاثة آلاف عضو في البرلمان أدلوا بأصواتهم في الاقتراع.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله