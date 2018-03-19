أسوة بواشنطن.. طوكيو تسعى للقاء كيم جونغ أون

طلبت اليابان من السلطات الكورية الجنوبية التوسط لعقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أسوة بترامب.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر لم تسمّها: "حكومة اليابان طلبت من كوريا الجنوبية التوسط لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون" دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن رئيس إدارة الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ أوي-يونغ كان أبلغ الصحفيين في 8 مارس في واشنطن موافقة ترامب ورغبته في لقاء الزعيم الشمالي كيم جونغ أون بحلول شهر مايو المقبل.

من جهتها أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب "سيقبل الدعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وزمان سيتم تحديدهما".

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ مارس، ٢٠١٨

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وفي تعليقه على لقاء القمة المرتقب مع كيم، كتب ترامب على "تويتر": "العمل جار على طرح خطة للّقاء المنتظر بيني وبين كيم".

وأضاف: "يتحدث كيم جونغ أون مع ممثلي كوريا الجنوبية عن نزع الأسلحة النووية، لا مجرد تجميد برنامج بيونغ يانغ النووي، ولم تجر بيونغ يانغ أي تجارب صاروخية خلال هذه الفترة. هذا تقدم عظيم، لكن العقوبات ستبقى سارية حتى الاتفاق".

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان