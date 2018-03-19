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رويترز: مقتل 7 مدنيين و4 عناصر من الجيش السوري الحر في تفجير بمدينة عفرين السورية

هجوم بالقنابل على السفارة التركية في الدنمارك

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هجوم بالقنابل على السفارة التركية في الدنمارك
Reuters
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تعرضت السفارة التركية في العاصمة الدنماركية لهجوم بقنابل حارقة في وقت من بكر من فجر اليوم الاثنين، بحسبما أكدت مصادر في الشرطة الدنماركية.

وقالت الشرطة إن شخصين على الأقل هاجما سفارة تركيا في كوبنهاغن بقنابل حارقة في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما تسبب في حدوث أضرار طفيفة في الجزء الخارجي من المبنى دون وقوع إصابات.

وأضافت الشرطة، أنه لم يتم تسجيل إصابات، حيث كان المبنى فارغا وقت تنفيذ الهجوم.

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وتجري الشرطة تحقيقا حول ملابسات الهجوم ومنفذيه.

المصدر: رويترز 

نتاليا عبدالله 

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