هجوم بالقنابل على السفارة التركية في الدنمارك
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzy1
تعرضت السفارة التركية في العاصمة الدنماركية لهجوم بقنابل حارقة في وقت من بكر من فجر اليوم الاثنين، بحسبما أكدت مصادر في الشرطة الدنماركية.
وقالت الشرطة إن شخصين على الأقل هاجما سفارة تركيا في كوبنهاغن بقنابل حارقة في وقت مبكر من يوم الاثنين، مما تسبب في حدوث أضرار طفيفة في الجزء الخارجي من المبنى دون وقوع إصابات.
وأضافت الشرطة، أنه لم يتم تسجيل إصابات، حيث كان المبنى فارغا وقت تنفيذ الهجوم.
وتجري الشرطة تحقيقا حول ملابسات الهجوم ومنفذيه.
المصدر: رويترز
نتاليا عبدالله
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)