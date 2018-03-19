بالفيديو.. لاعب سيرك يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام الجمهور

لقي لاعب في فرقة سيرك "دو سوليه" العالمي الشهير مصرعه بطريقة مأساوية أثناء تأرجحه في الهواء وسقوطه على الأرض أمام مئات المشاهدين.

وأظهر مقطع فيديو نُشر في الإنترنت لاعب السيرك، يان أرنو، أثناء العرض البهلواني الذي جرى ضمن برنامج VOLTA لسيرك "دو سوليه" في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد.

وسقط أرنو البالغ 38 عاما من الأعلى بشكل مفاجئ، أثناء تأرجحه بالحبل وارتطم بالأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال زملاء اللاعب إنه كان يعد من ذوي الخبرة، إذ عمل لفترة تزيد عن 15 عاما في السيرك.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا