هبوط اضطراري لمروحية إيفانكا إثر عطل في محركها!

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مروحية ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر عادت أدراجها إلى مطار واشنطن بعد أن واجهت مشكلة في أحد محركاتها.

وذكرت قناة "CNN" الأمريكية أن الزوجين كانا مسافرين في رحلة من واشنطن إلى نيويورك، ولكن بعد إقلاع مروحيتهما بدقائق، توقف أحد محركي المروحية عن العمل، الأمر الذي دفع قائدها لاتخاذ قرار فوري بالعودة إلى مطار العاصمة والهبوط هناك اضطراريا.

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وأضافت القناة أن الهبوط كان ناجحا، وليس هناك إصابات.

ولفتت إلى أن الحادث وقع قبل عدة أيام، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الزوجين رفض الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن أو الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعطل محرك المروحية.

وأوضحت القناة أن الزوجين قررا في نهاية المطاف السفر إلى نيويورك عبر رحلات الطيران الاعتيادية التجارية.

المصدر: وكالات

أحمد باديان