التحالف العربي في اليمن يعد بكشف أدلة جديدة تثبت تورط أيران هناك

توعد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بالكشف يوم الاثنين، عن أدلة جديدة تثبت تورط إيران في تهريب صواريخ باليستية وأسلحة لميليشيات الحوثي وتهديدها الأمن الإقليمي والدولي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد ركن تركي المالكي، مساء الأحد، إن التحالف سيعرض خلال مؤتمر صحفي يعقده الاثنين عند الساعة 16،10 بتوقيت السعودية، صواريخ إيران الباليستية المهربة للميليشيات في اليمن، دون أن يذكر أسم هذا الصواريخ وعددها ومن أين حصل عليها.

يذكر أنه سبق للتحالف أن أكد عدة مرات تورط إيران في تسليح الحوثيين، وتهديدها للملاحة الإقليمية والدولية.

كشف العقيد الركن تركي المالكي، في الخامس من فبراير الماضي، أن إيران زوّدت ميلسشيات الحوثي بأسلحة، يمكنها استهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، أن ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء الحديدة بالقوارب الموقوتة، ما يعد تهديدا خطيرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشددا على أن هناك تفهما دوليا لهذه التهديدات.

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ولفت إلى أن الميليشيات أطلقت 95 صاروخا باليستيا حتى اليوم(5 فبراير) وتصدى التحالف لجميع هذه الصواريخ ودمرها. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي هددت العديد من القبائل اليمنية.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت عبر سفيرتها في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قبل أشهر أدلة وصوراً، وحتى أجزاء من صواريخ باليستية قالت أنها تثبت تورط إيران في تهريب الأسلحة والصواريخ لميليشيات الحوثي.

كما حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قطعة معدنية كبيرة معه إلى مؤتمر الأمن في ميونيخ الشهر الماضي، ادعى أنها لطائرة إيرانية مسيّرة(دورون) أطلقت باتجاه إسرائيل من الأراضي السورية، وتم اعتراضها وإسقاطها، وردا على ذلك أغار الطيران الإسرائيلي على أهداف ضمن الأراضي السورية، مما أسفر عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز "أف-16" لآول مرة منذ أكثر من 30 عاما.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس