رغم المنع.. مئات الروس يدلون بأصواتهم في أوكرانيا

أعربت السفارة الروسية لدى كييف، عن أملها في أن يحصل المنع المفروض على إرادة المواطنين الروس في أوكرانيا، على "تقييم مناسب".

وقالت السفارة في بيان صدر عن المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا، إنه بالرغم من الحظر الذي فرضته السلطات الأوكرانية، إلا أن عدة مئات من المواطنين الروس تمكنوا من التمتع بحقهم الانتخابي القانوني.

وجاء في البيان: "بالرغم من الضغط الممارس ضد مواطنينا في أوكرانيا، تمكن عدة مئات منهم من الإدلاء بأصواتهم، بما في ذلك خلال الاقتراع المبكر، الذي عقد في اليوم السابق".

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وتابع البيان: "مضطرون مع الأسف، لتأكيد أن الجانب الأوكراني تجاهل نداءاتنا الملحة، للالتزام بالممارسات الدبلوماسية المعترف بها عموما، ومنعت السلطات في كييف، (المواطنين الروس) من الوصول إلى مراكز الاقتراع التي فتحت في السفارة والقنصليات في أوديسا ولفوف وخاركوف، ما يعتبر أمرا غير مسبوق ويستحق الإدانة".

وأضافت السفارة الروسية: "الدبلوماسيون الروس العاملون في أوكرانيا، يأملون أن يحصل الوضع حول التصويت على التقييم المستحق من جميع القوى العاقلة المقدرة للحريات والقيم الديمقراطية، وأن لا يظهروا غير مبالين بهذا الانتهاك الصارخ للأعراف الدولية، التي لا يوجد لها نظير في العالم".

المصدر: تاس

إياد قاسم