سيناتور رفيع يتوقع انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي في مايو

رجح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر، انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو المقبل.

وقال كوركر في حديث لقناة "سي بي أس" الأمريكية، إن "الصفقة مع إيران ستكون موضوعا آخر سيتم تناوله في مايو، والآن لا يبدو أنه سيتم تمديدها".

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وجاء تصريح السناتور الأمريكي هذا، ردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يتوقع إعلان ترامب الانسحاب من اتفاق إيران في الـ12 منمايو، وهو موعد البت في تمديد أو تجميد العقوبات ضد طهران في إطار الصفقة النووية معها.

يذكر، أن الرئيس الأمريكي يعتبر الاتفاق بين السداسية الدولية وطهران في يوليو 2015 حول برنامج إيران النووي، "صفقة سيئة"، وهدد مرارا بالانسحاب منه في حال عدم تعديله، الأمر الذي ترفضه إيران والأعضاء الخمسة المتبقون في السداسية.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف