موسكو: لندن ترفض طلبنا زيارة سكريبال

رفضت بريطانيا الطلب الروسي بإتاحة زيارة دبلوماسيين ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال المسموم في بريطانيا، بذريعة أنه مواطن بريطاني.

وجاء في بيان السفارة الروسية لدى بريطانيا: "طلبنا من الحكومة البريطانية وبمذكرة دبلوماسية، زيارة سيرغي سكريبال وابنته، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض بذريعة أنه مواطن بريطاني".

وفي وقت سابق، أكد السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكوفينكو، أن "البريطانيين يرفضون زيارة الجانب الروسي لسيرغي سكريبال، ولم يقدموا أي معلومات عن حالة ابنته يوليا".

وأشار ياكوفينكو إلى تناقض الممارسات البريطانية مع القانون الدولي، لأن سكريبال مواطن روسي، ويحق لروسيا بموجب اتفاقية فيينا الحصول على معلومات كاملة عن الحالة الصحية لمواطنها.

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وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بالضلوع في حادث تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، والعميل البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز سام، الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته "حملة إعلامية" ضدها مبنية على الاستفزاز ولا تستند لأي دليل ملموس.

المصدر: تاس

نتاليا عبدالله