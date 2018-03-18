لندن ترغب بإجراء تحقيق مشترك مع موسكو في قضية سكريبال ومقتل غلوشكوف

أعلنت الخارجية البريطانية أنها ترغب بإجراء تحقيق مشترك مع روسيا في قضية تسميم العقيد السابق سيرغي سكريبال ومقتل رجل الأعمال الروسي نيقولاي غلوشكوف في بريطانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم، إن بريطانيا ترغب في إجراء تحقيق مشترك مع روسيا في حادث تسميم سكريبال ومقتل غلوشكوف.

وأشار جونسون إلى أن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيصلون يوم غد الاثنين إلى بريطانيا لإجراء تحقيق في قضية سكريبال وابنته، وأضاف: "سيصل المحققون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غدا لبدء تحقيقهم في ما يحيط بمادة غاز الأعصاب التي استخدمت في محاولة اغتيال سكريبال وابنته في ساليزبري في 4 مارس".

وأضاف أنه سيتم فحص العينات في مختبرات دولية معروفة تختارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن الاختبارات ستستغرق أسبوعين على الأقل.

يشار إلى أن بريطانيا اتهمت روسيا بالضلوع في محاولة اغتيال عقيد الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 من مارس، الأمر الذي نفته موسكو وطالبت إثره بريطانيا بتقديم دليل ملموس وإجراء تحقيق مشترك مع بريطانيا في قضية سكريبال.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله