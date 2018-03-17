القضاء الإيراني يوقف مقربا من الرئيس السابق نجاد

أعلنت النيابة العامة في طهران أنها أوقفت أسفنديار رحيم مشائي، النائب السابق للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، مشيرة إلى أن السياسي أوقف بأمر من السلطات القضائية.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه رحيم مشائي وهو يشارك في تظاهرة الخميس، أمام السفارة البريطانية في العاصمة طهران رفضا لحبس حميد بقائي وهو بدوره نائب سابق لنجاد.

وشغل رحيم مشائي منصب نائب الرئيس في 2009 مع بدء الولاية الثانية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قبل أن يجبره المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على التنحي بسبب إعلانه أن إيران "صديق للشعبين الأمريكي والإسرائيلي".

وفي ديسمبر الماضي حُكم على بقائي بالحبس 15 عاما لإدانته بقضايا فساد واختلاس أموال والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" أن مهران عبدالله بور، محامي رحيم مشائي قال لها إن موكله أوقف "لدى مغادرته" منزل بقائي، مضيفا أن موكله " أوقف على الأرجح لحرقه مؤخرا ملف إدانة بقائي أمام السفارة البريطانية".

المصدر: وكالات

علي الخطايبة