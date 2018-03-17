لافروف: دعونا نعود إلى الأصول لنتجنب الفوضى

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العودة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، من أجل التغلب على الفوضى الحالية والاضطراب وتجاهل القانون الدولي.

وذكر لافروف، خلال مقابلة صحفية، أن ميثاق الأمم المتحدة يطالب أثناء التعامل مع المسائل العملية على الساحة الدولية، بتوفير المساواة في السيادة بين الدول، ووحدة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، قائلا: "دعونا نعود إلى الأصل.. الميثاق ضروري أكثر من أي وقت مضى".

إقرأ المزيد

ويرى لافروف، أنه ينبغي التعامل مع أي إصلاح بعناية شديدة، ومحاولة فهم ما ستؤول إليه عواقب ذلك، مضيفا: "قبل الحديث عن أي مبادرات يجب أن نحاول إيجاد لغة مشتركة، لكن لا يمكن السماح بالمساس بميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: vesti.ru

إياد قاسم