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السويد ترفض ترجيحات روسيا لمصدر الغاز الذي سمم به سكريبال

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السويد ترفض ترجيحات روسيا لمصدر الغاز الذي سمم به سكريبال
Reuters TT News Agency
وزيرة الخارجية السويدية مارغو ولستروم
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رفضت الخارجية السويدية الترجيحات الروسية بأن ستوكهولم قد تكون مصدر غاز الأعصاب السام، الذي استخدم ضد العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في جنوب بريطانيا.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم إن ترجيح روسيا لمصدر الغاز السام "غير مقبول ولا أساس له من الصحة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رجحت أن البلدان التي تنتج غاز "نوفيتشوك" السام قد تكون بريطانيا نفسها أو سلوفاكيا أو جمهورية التشيك أو السويد أو ربما الولايات المتحدة .

وأكدت زاخاروفا في تصريحات تلفزيونية أن روسيا، ومن قبلها الاتحاد السوفيتي لم يطورا أي مادة كيميائية تحت اسم "نوفيتشوك".

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واندلعت أزمة سياسة حادة بين موسكو ولندن فجرتها الأخيرة بعد ما اعتبرت القضية هجوما كيميائيا استهدف العقيد السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري مطلع الشهر الحالي.

واتهم كبار المسؤولين البريطانيين روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال، وقررت المملكة المتحدة على إثر ذلك طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

ورفضت موسكو الاتهامات، واصفة إياها بأنها باطلة ولا تستند إلى أي دليل، وقررت طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على الإجراء البريطاني.

المصدر: رويترز

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