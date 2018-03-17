 
مباشر
عاجل
ماي: لن نتسامح مع أي تهديد لحياة مواطنينا على أراضي بريطانيا من الحكومة الروسية

تيريزا ماي: سنتدارس مع حلفائنا وشركائنا الخطوات المقبلة تجاه روسيا بعد طردها لدبلوماسيينا

أخبار العالم

تيريزا ماي: سنتدارس مع حلفائنا وشركائنا الخطوات المقبلة تجاه روسيا بعد طردها لدبلوماسيينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzqg

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة