اعتراف بالواقع أم خطأ في التصميم؟

وقعت قناة "UA-1" الأوكرانية في خطأ فادح قد يكلّفها مستقبلها، إذ عرضت على شاشتها خارطة البلاد بلا القرم التي عادت إلى روسيا.

الخطأ انفضح بالصدفة، لدى تمحيص الصحفية غالينا بلاتشيندا صفحتها على "فيسبوك"، لتقع عينها الثاقبة على خارطة بلادها بلا أي أثر أو ذكر لجمهورية القرم.

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القناة سارعت إلى الاعتذار عن الحادث الذي اعتبرته "خطأ محرجا وفظا"، مسوّغة غفلتها هذه بعطل فني لم يكن مقصودا، وأوضحت أنها عرضت على شاشتها مصوّرا مكونا من عدة لوحات، كانت تطوى وتغطي بعضها على بعض، وأن مصمم المشهد، أغفل سهوا إضاءة بعض المواقع الجغرافية على اللوحات بما فيها القرم.

المصدر: "نوفوستي"

صفوان أبو حلا