لندن: ليس من مصلحتنا القومية قطع الحوار مع موسكو

أعلنت الخارجية البريطانية أنه ليس من مصلحة بريطانيا القومية قطع الحوار بشكل كامل مع روسيا، معتبرة أنه يتوجب على موسكو أن تتحمل مسؤولية أفعالها.

وأضافت أن مجلس الأمن القومي البريطاني سيجتمع الأسبوع المقبل للنظر في خطوات جديدة على خلفية التصعيد السياسي الحاصل بين بريطانيا وروسيا في ضوء قضية سيرغي سكريبال.

وجاء في بيان الخارجية البريطانية: "ليس لدينا أي خلاف مع الشعب الروسي، وما زلنا نعتقد أنه ليس من مصلحتنا القومية قطع الحوار بشكل كامل بين بلدينا، إلا أنه يتوجب على الجانب الروسي أن يحاسب على أفعاله".

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تصريحات الخارجية البريطانية تأتي بعد قرار موسكو اليوم طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا من روسيا وتعليق عمل المجلس الثقافي البريطاني ردا على إجراءات بريطانية سابقة ضدها.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدلله