وزيرة خارجية السويد تصف محادثاتها مع نظيرها الكوري الشمالي بـ"الجيدة والبنّاءة"

وصفت وزيرة خارجية السويد مارغو ولستروم المحادثات التي عقدتها مع نظيرها الكوري الشمالي ري يونغ هو أمس الجمعة، بـ "الجيدة والبنّاءة".

وقالت ولستروم: "المحادثات كانت جيدة وبناءة.. سنرى ما سيحصل لاحقا"، ولم تعلق حول اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مايو المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية مساء اليوم، أن ولستروم، ويونغ هو، يعتزمان اللقاء مجددا اليوم السبت.

ويرى محللون أن زيارة المسؤول الكوري الشمالي ربما تكون خطوة لترتيب اللقاء المحتمل بين الزعيم الكوري الشمالي، والرئيس الأمريكي في السويد.

ووصل وزير خارجية كوريا الشمالية إلى السويد الخميس في زيارة رسمية لمدة يومين.

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وتربط السويد وكوريا الشمالية علاقات دبلوماسية منذ 1973، والسويد حاليا واحدة من عدد محدود من الدول الغربية التي تستضيف سفارة لبيونغ يانغ، كما تمثل مصالح الولايات المتحدة في كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله