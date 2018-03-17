مقتل 7 أشخاص بتحطم طائرة فوق منزل في الفلبين (صور)

قتل 7 أشخاص صباح اليوم السبت، بتحطم طائرة خاصة فوق منزل شمالي العاصمة الفلبيينية مانيلا.

وقال إريك أبولونو المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في الفلبين، إن الطائرة التي تعمل بمحركين، هي من طراز بايبر 23 أباتشي وتديرها شركة "لايت إير إكسبرس".

وأضاف أنها كانت تقل 6 أشخاص بينهم طياران، وأقلعت للتو من مطار صغير قريب في العاصمة باتجاه لاوا في شمال غرب لوزون.

وأكد المتحدث أن جميع الطائرات التي تديرها شركة "لايت إير إكسبرس"، أوقفت عن العمل لحين الكشف عن ملابسات الحادث.

من جهته، قال كبير المتحدثين باسم الشرطة الفلبينية جون بولالا كاو: "كشفت التحقيقات أن الطائرة المذكورة أقلعت من مدرج مطار بلاريدل، لكنها تحطمت في المنطقة السكنية".

Ayon sa awtoridad, ang eroplano na hawak ng Lite Air Express ay papuntang Laoag at bumagsak sa residential area makaraang magtake-off sa Plaridel Airport (Courtesy: Leuvert Catalan) pic.twitter.com/wasXYX1msN — Ron Lopez (@RonLopezPH) 17 марта 2018 г.

TINGNAN: Lugar kung saan bumagsak ang eroplano na may anim na sakay sa Plaridel, Bulacan (Credit: Leuvert Catalan) pic.twitter.com/CPItXA56ay — Ron Lopez (@RonLopezPH) 17 марта 2018 г.

Pito ang kumpirmadong patay sa pagbagsak ng eroplano sa isang bahay sa Brgy. Lumang Bayan sa Plaridel. Kasama dito ang anim na sakay ng eroplano at isang myembro ng pamilya na nakatira sa bahay na pinagbagsakan ng eroplano pic.twitter.com/JXoiWWHeep — Ron Lopez (@RonLopezPH) 17 марта 2018 г.

المصدر: usnews.com

رُبى آغا