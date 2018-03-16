لافروف: مستعدون لاستئناف المشاورات مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو على استعداد لاستئناف المشاورات مع نظرائها الأمريكيين، بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأشار لافروف خلال تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام فيتنامية ويابانية عشية زيارة يجريها إلى هاتين الدولتين، إلى أن الولايات المتحدة تتهرب باستمرار من الحوار حول مسألة الدفاع الصاروخي.

وأضاف: "حقيقة، هم جددوا التأكيد مؤخرا، على اهتمامهم باستئناف المشاورات حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي مع الاتحاد الروسي، نحن على استعداد لذلك، وسنكون على اتصال بجيراننا اليابانيين، وإطلاعهم على تقييمنا لكيفية تطور هذه المشاورات مع الأمريكيين.. نحن لن نجعل أي أسرار من (مشاورتنا) هذه".

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وأكد الوزير الروسي، أن لدى طوكيو الحق في اختيار الطريقة التي توفر بها أمنها، واختيار شركائها وأيضا شكل التعاون العسكري معهم"، مضيفا: "نحن بالتأكيد، (أيضا) نملك الحق بتقييم تأثير هذه الاتفاقات (العسكرية) عند حدودنا، على أمن الاتحاد الروسي".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ونظيره الأمريكي، توماس شانون، سيترأسان المفاوضات الروسية – الأمريكية، المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، وحل المشاكل في العلاقات الثنائية.

وكان شانون، قال في الـ8 من مارس، إنه ينتظر من ريابكوف، عرضا لتنسيق تاريخ ومكان عقد جولة استشارية جديدة.

المصدر: تاس

إياد قاسم