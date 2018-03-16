المحكمة تصر على أنه ميت، بالرغم من حضوره أمامها!

لم يتمكن مواطن روماني، اعتبر في عداد الأموات عن طريق الخطأ، من إثبات حقيقة كونه على قيد الحياة أمام المحكمة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي نشرت القصة، أن المحكمة في مدينة فاسلوي، والتي تنظر في قضية المواطن الروماني قسطنطين ريليو (63 عاما)، رفضت حججه، بسبب تأخره في تقديم الطعون، معتبرة الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

وعرف ريليو بـ"موته"، بعد عودته إلى رومانيا التي غادرها قبل 26 عاما، فقد توجه عام 1992 إلى تركيا، وفقد كل وسائل الاتصال بعائلته.

وقررت زوجته، حينها، أنه توفي، وقامت عام 2016، باستخراج شهادة وفاة رسمية.

وقامت الحكومة التركية عام 2018 بترحيل المواطن الروماني إلى وطنه الأم، بسبب قدم وثائقه الرسمية.

وقال ريليو: "رسميا، أنا ميت، بغض النظر عن كوني على قيد الحياة.. ليس لدي أي عمل، ولا يمكنني فعل أي شيء كونهم يعدّونني ميتا".

المصدر: لينتا. رو