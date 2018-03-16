مجهولون يقتحمون القنصلية الألمانية في جزيرة كريت

أقتحمت مجموعة من الأشخاص القنصلية الألمانية على جزيرة كريت احتجاجا على الهجوم العسكري التركي على مدينة عفرين في شمال سوريا، بحسب الشرطة الألمانية.

وقال مسؤول أمني: "في الصباح اقتحمت مجموعة من 10 أشخاص يخفون وجوههم مبنى القنصلية في مدينة هيراكليون".

وأضاف، أنهم "رفعوا شعارا على الشرفة كتب عليه -تضامنا مع عفرين-، و-المقاومة حية-"، باللغات الكردية والألمانية واليونانية.

وقال مسؤول آخر بالشرطة، إن "المحتجين حطموا بعض النوافذ".

ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات، كما لم يتضح بعد لماذا جرى استهداف مصالح ألمانية.

وتحارب القوات التركية وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين السورية في حملة بدأت قبل شهرين تقريبا.

المصدر: رويترز