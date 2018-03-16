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بريطانيا: رجل الأعمال الروسي غلوشكوف قضى قتلا

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بريطانيا: رجل الأعمال الروسي غلوشكوف قضى قتلا
AFP STR / METROPOLITAN POLICE
رجل الاعمال الروسي نيكولاي غلوشكوف
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أعلنت الشرطة البريطانية أن رجل الاعمال الروسي نيكولاي غلوشكوف الذي تم العثور على جثته في لندن قبل أيام، قتل خنقا.

وذكرت الشرطة أن استنتاجات الأطباء تدل على أن وفاة الرجل ناجمة عن "الضغط على الرقبة".

وتجدر الإشارة إلى أن جثة غلوشكوف (68 عاما) عثر عليها أفراد عائلته في منزله بلندن يوم الاثنين الماضي.

ومن المعروف أن نيكولاي غلوشكوف كان مساعدا سابق لرجل الأعمال بوريس بيريزوفسكي، الذي كان قريبا من الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين في التسعينات، وغادر روسيا بعد فتح عدة قضايا جنائية ضده، وكان يعيش في بريطانيا، حيث توفي منتحرا، حسب الرواية الرسمية للسلطات البريطاينة، عام 2013.

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أما غلوشكوف فهو غادر روسيا عام 2004 بعد أن أدين في تهمة تجاوز الصلاحيات ومحاولة الهروب من العدالة، وصدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات و3 أشهر، ولكن تم إطلاق سراحه بعد النطق بالحكم، علما بأنه قضى الفترة ذاتها بالسجن على ذمة التحقيق. وتمت تبرئته آنذاك من تهم اختلاس الأموال من شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، وذلك في إطار القضية التي أتهم فيها بيريزوفسكي أيضا.

وفي عام 2010 حصل غلوشكوف، وبمساعدة بيريزوفسكي، على حق اللجوء في بريطانيا. وفي 2017 تمت إعادة النظر في قضيته بروسيا، وحكم عليه غيابيا بالسجن 8 سنوات بتهمة احتيال واختلاس 122 مليون دولار.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

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