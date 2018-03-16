السفير الروسي في لندن: الضغط الروسي دفع بريطانيا للتوجه إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

صرح السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو بأن الضغط الروسي هو ما دفع بريطانيا للتوجه برسالة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وقال السفير في حديث القناة الأولى للتلفزيون الروسي: "بضغط من الجانب الروسي اضطرت (رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي) لتوجيه رسالة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وطلب إجراء تحقيق مستقل".

وتابع قائلا: "برأيي هذه خطوة مهمة جدا إذ أجبرنا الجانب البريطاني على أن يقدم على نوع من التعامل مع المنظمة الدولية التي تتخصص في هذه الشؤون".

وبخصوص الدبلوماسيين الروس، الذين قررت بريطانيا طردهم على خلفية قضية سكريبال، أكد السفير أنهم سيغادرون بريطانيا يوم 20 مارس موضحا أن العدد الإجمالي للمواطنين الروس الذين سيغادرون المملكة المتحدة سيبلغ نحو 80 شخصا، باعتبار أفراد عائلات الدبلوماسيين.

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واعتبر ياكوفينكو القرار البريطاني "حماقة"، مشيرا إلى أنه سيغادر نحو 40 بالمئة من العاملين في السفارة، الذين لا علاقة لهم بأي نشاط غير شرعي، ونفى صحة ما تقوله بريطانيا حول أن الدبلوماسيين الذين قررت طردهم يعملون لصالح الاستخبارات الروسية.

هذا، وقد أدت حادثة إصابة الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال بمادة سامة في بريطانيا إلى تدهور العلاقات بين بريطانيا وروسيا، ووجهت لندن اتهامات لموسكو بأنها تقف وراء الحادثة، واتخذت عددا من الإجراءات ضدها، بما فيها طرد دبلوماسيين وتجميد الاتصالات.

من جهتها، أعلنت روسيا أنها سترد على الإجراءات البريطانية التي اعتبرتها غير مقبولة وأكدت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنها وفي أول خطوة جوابية، قررت طرد فريق من الدبلوماسيين البريطانيين.

المصدر: تاس

أنطون زوييف