"تضامنا مع بريطانيا".. ماكرون يتجنب القسم الروسي في معرض باريس الدولي للكتاب

بعد أن انضمت بلاده إلى بريطانيا في اتهامها روسيا بتسميم الجاسوس سيرغي سكريبال، ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للقسم الروسي في معرض باريس الدولي للكتاب الذي افتتح اليوم.

وبحسب صحيفة Le Figaro، فماكرون الذي سبق أن دعا روسيا شخصيا إلى المشاركة في الفعالية بصفة ضيف شرف، أثناء لقائه الرئيس فلاديمير بوتين في مايو 2017، أوعز إلى قصير الإليزيه بالإبلاغ بأنه لن يحضر إلى الجناح الروسي في المعرض، وذلك قبل بضع ساعات من توجهه إلى المكان.

وقال ماكرون في بيان صدر عن القصر الرئاسي: "قررت عدم التوجه إلى الجناح الروسي في معرض الكتاب، في سياق الهجوم في سولسبيري (قضية سكريبال) ومواقفنا الدولية وتضامنا مع حليفتنا بريطانيا".

وأضاف البيان: "لكن الرئيس سيجتمع مع المؤلفين الروس في إطار زيارة المعرض"، مشيرا إلى أن فرنسا مصممة "على مواصلة الاتصالات الثقافية الوثيقة التي تربط بين المجتمعين الروسي والفرنسي".

ويوم أمس الخميس، أصدر رؤساء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا اتهمت فيه روسيا رسميا بتسميم سكريبال بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" واعتبرت الواقعة "اعتداء على سيادة بريطانيا"وتهديدا لأمنها وانتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.

ورفضت روسيا الاتهامات بتسميم سكريبال، متوعدة بفرض إجراءات جوابية سريعة ردا على خطوات بريطانيا.

المصدر: lefigaro.fr

إينا أسالخانوفا