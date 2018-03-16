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ميركل تأمل بمشاركة موسكو في التحقيق في قضية سكريبال

أخبار العالم

ميركل تأمل بمشاركة موسكو في التحقيق في قضية سكريبال
Reuters Axel Schmidt
المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل
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أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن أملها في أن تشارك روسيا في التحقيق في قضية الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقالت ميركل في هذا الصدد: "لا يسعني إلا أن آمل بمشاركة روسيا في هذا التحقيق"، مضيفة أن الزعماء الأوروبيين والولايات المتحدة، "حددوا مع وجود احتمال كبير، لآثار تشير إلى روسيا ولذلك فمن الضروري الإدانة بإصرار".

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ووفقا للمستشارة الألمانية، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي سيناقش قضية سكريبال، لكن "الأمر لا يتعلق بمقاطعة كأس العالم، بل بإجراء تحقيق (في القضية)".

تجدر الإشارة إلى أن ميركل، شددت أمس الخميس، على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع روسيا ومواصلة المباحثات على الرغم من الخلافات بعد إثارة قضية سكريبال.

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وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين برلين: يجب إشراك روسيا في التحقيق في قضية سكريبال

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، دعت أمس، إلى إشراك روسيا في التحقيق في قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، كما دعت موسكو إلى المساهمة في توضيح ملابسات القضية.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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