لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية حول محاولة اغتيال ابنة سكريبال ومقتل مساعد بيريزوفسكي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن فتح قضية جنائية حول محاولة اغتيال يوليا سكريبال، ابنة الجاسوس الروسي البريطاني المزدوج، ومقتل نيقولاي غلوشكوف، مساعد رجل الأعمال بوريس بيريزوفسكي.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "المديرية العامة للتحقيق في قضايا ذات أهمية خاصة التابعة للجنة التحقيق الروسية، فتحت، في 16 مارس 2018، قضايا جنائية حول واقعة محاولة القتل العمد للمواطنة الروسية يوليا سكريبال، التي نفذت بأسلوب يهدد الأمن العام في مدينة سالزبوري الواقعة على أراضي المملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية.. وأيضا حول قتل المواطن الروسي نيقولاي غلوشكوف في لندن".

وأضاف البيان أن التحقيق في القضيتين المذكورتين سيجري "بموجب متطلبات القانون الروسي والدولي، وسيتم إشراك خبراء من ذوي الخبرات العالية"، معربا عن استعداد المحققين الروس للتعاون مع الهيئات المختصة البريطانية.

المصدر: موقع لجنة التحقيق الروسية الإلكتروني

إينا أسالخانوفا