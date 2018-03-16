الكرملين ردا على جونسون: إقحام اسم بوتين في قضية سكريبال أمر لا يمكن التسامح معه

اعتبر الكرملين إقحام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اسم الرئيس فلاديمير بوتين في قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، أمرا صادما ولا يمكن التسامح معه.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حديث لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الجمعة: "لقد قلنا على مختلف المستويات، وبمختلف المناسبات، إن روسيا لا علاقة لها بهذه القصة. وأي ذكر لاسم رئيسنا في هذا الصدد ليس إلا تصرفا مثيرا للصدمة لا يمكن التسامح معه من الناحية الدبلوماسية".

وسبق لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن وجه اتهامات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال، الذي تقول بريطانيا إنه سمم بغاز أعصاب.

وقال جونسون: "ليس لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم. ولن تكون هناك أي روسوفوبيا (رهاب من الروس) نتيجة لما يحدث الآن"... "إن خلافنا مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، ونحن نرجح أن هذا كان قراره، التوجيه باستخدام غاز الأعصاب في شوارع بريطانيا وشوارع أوروبا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".

ويعد هذا أول اتهام مباشر للرئيس بوتين على لسان مسؤول بريطاني رفيع المستوى. وفي وقت سابق كانت بريطانيا قد وجهت اتهامات لموسكو بأنها تقف وراء الحادث، واتخذت عددا من الإجراءات ضدها، بما فيها طرد دبلوماسيين وتجميد الاتصالات.

من جهتها، أعلنت روسيا أنها سترد على الإجراءات البريطانية التي اعتبرتها غير مقبولة وغير مبررة، وأكدت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنها وفي أول خطوة جوابية، قررت طرد فريق من الدبلوماسيين البريطانيين.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف