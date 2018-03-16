أنقرة: قرار البرلمان الأوروبي عن "غصن الزيتون" في حكم الملغي

اعتبرت أنقرة أن مشروع القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي مساء أمس بخصوص إيقاف عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية في "حكم المغلي ويفتقر للموضوعية".

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ على حسابه في موقع "تويتر" إن قرار البرلمان بهذا الخصوص يعتبر "في حكم الملغي" بالنسبة لتركيا، لافتا إلى أن عمليات الجيش التركي ستستمر في عفرين.

1)”Suriye’de durum” başlıklı kararıyla Avrupa Parlamentosu, gerçekleri görmemiştir.



Bu kararıyla AP;sözkonusu Türkiye olunca adil,objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وتابع بوزداغ: "قرار البرلمان الأوروبي الذي حمل عنوان الوضع في سوريا، تعمد عدم رؤية الحقائق، وأثبت مرة أخرى عدم تعاطي البرلمان الأوروبي مع تركيا استنادا إلى قيم العدالة والموضوعية والحياد، وتفضيله التضامن مع المنظمات الإرهابية بدلا عن التضامن مع تركيا".

2)Avrupa Parlamentosu bu kararı ile AB’nin üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davranmıştır; terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir.



Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وأكد بوزداغ أن القرار الأوروبي "لا ينسجم مع الحقائق على الأرض ويعبر عن هذيان واضح، في الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية إنقاذ المدنيين من الإرهابيين، عبر عملية غصن الزيتون التي تهدف لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

من جانبها علقت الخارجية التركية في بيان على القرار الأوروبي قائلة، إن "البرلمان الأوروبي أظهر عبر موافقته على مشروع قرار يدعو تركيا لوقف عملية غصن الزيتون، تبنيه رؤية منحازة تفتقر للموضوعية".

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وتابعت "البرلمان الأوربي يمتلك سجلا من التساهل مع المنظمات الإرهابية، وليس من الممكن قبول قراره بشأن عملية غصن الزيتون".

وكانت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي وافقت أمس الخميس على مشروع قرار يدعو تركيا لإيقاف عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها في يناير الماضي، ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين السورية.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان