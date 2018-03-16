أثينا ترفض طلبا تركيا للمرة الثالثة بخصوص 8 جنود

رفضت محكمة الاستئناف اليونانية اليوم الجمعة، طلب أنقرة تسليمها 8 جنود أتراك، متهمين بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة، ضد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان عام 2016.

وهذا الطلب هو الثالث على التوالي، الذي ترفضه المحكمة اليونانية على خلفية قضية أثرت سلبا على العلاقات بين دولتين من حلف الناتو.

وفر الجنود الثمانية إلى اليونان بواسطة طائرة "هيلوكبتر" في السادس عشر من يوليو عام 2016، بعد محاولة الانقلاب ضد أردوغان، وتتهمهم أنقرة بأنهم "عملاء ومتآمرون فاشلون".

المصدر: رويترز

نادين بطحة