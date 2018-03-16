لافروف: بريطانيا تخفي عن موسكو معلومات عن مواطنين روس

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن لندن لم تزود موسكو بأي معلومات عن المواطنة الروسية يوليا سكريبال، ابنة سكريبال العقيد السابق في الاستخبارات الروسية المسموم في بريطانيا.

وأشار لافروف إلى أن إخفاء بريطانيا ما يحيط بابنة سكريبال، يتناقض مع التزامات لندن الدولية، مضيفا أن البريطانيين أهملوا سؤال موسكو التالي: "لماذا لا تنتظر لندن حتى شفاء يوليا سكريبال لكي يمكن تسليط الضوء على ملابسات هذا الحادث؟".

وذكّر لافروف أيضا بعدم تنفيذ لندن التزاماتها، حيث لم تخبر موسكو بوفاة رجل الأعمال الروسي نيقولاي غلوشكوف في بريطانيا، والذي كان يشغل منصبا ماليا رفيعا في الخطوط الجوية الروسية "ايروفلوت"، والمحكوم غيابيا في روسيا بالسجن لثماني سنوات بجرائم احتيال.

غلوشكوف هرب من روسيا إلى بريطانيا عام 2006، وفي مارس من العام الماضي تم تسليمه حكما غيابيا بالسجن، وغرامة مالية قدرها مليون روبل روسي، بجرم اختلاس 122 مليون دولار من "إيروفلوت"، خلال عمله فيها مديرا ماليا في تسعينيات القرن الماضي.

غلوشكوف كان مقربا من رجل الأعمال الروسي الراحل بوريس بيرزوفسكي الذي هرب إلى لندن كذلك عام 2000، وبقي فيها حتى "انتحاره" حسب الشرطة البريطانية، التي تؤكد أيضا أن موته، وموت غلوشكوف "يثيران ريبتها".

المصدر: نوفوستي

لينا غيمون