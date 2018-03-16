كييف تؤكد احتواء صواريخ كوريا الشمالية مكونات أوكرانية

أكدت سلطات كييف لخبراء الأمم المتحدة، احتمال وجود بعض المكونات والقطع من محرك "RD-250 " في الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي بعيد المدى.

وورد في التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ نظام العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن كييف شددت على أن هذه المحركات الصاروخية من إنتاج مؤسسة "يوجماش" الأوكرانية في الحقبة السوفيتية.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الأوكراني حاول التهرب وتفنيد الشكوك حول ضلوعه في توريد هذه المكونات إلى كوريا الشمالية فيما زعمت كييف بأن محركات "RD-250" الجاهزة للتحليق كانت تصدرها إلى روسيا.

وفي أغسطس 2017، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بوجود معلومات تدل على احتمال حصول كوريا الشمالية على المحركات المذكورة من "يوجماش" الأوكرانية لاستخدامها في إنتاج الصواريخ الباليستية.

وحينذاك أنكرت الشركة الأوكرانية هذه المعلومات، مشيرة إلى احتمال حصول بيونغ يانغ على هذه التقنيات والتكنولوجيات بطرق ملتوية وغير مشروعة.

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وقبل 9 سنوات تم الكشف عن تورط أوكرانيا في التعاون مع كوريا الشمالية، حيث تمت عام 2009 مصادرة شحنة أسلحة في تايلاند كانت متوجهة من كييف إلى بيونغ يانغ.

المصدر: إزفيستيا

ادوارد سافين