الخارجية الإيرانية ترد بعنف على ولي العهد السعودي!

شن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي هجوما لاذعا على ولي العهد السعودي على خلفية التصريحات التي أدلى بها إلى قناة تلفزيون "سي بي إس" الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن قاسمي قوله إن "تصريحات بن سلمان لا تستحق الرد لأنه ساذج متوهم ولا يتفوه إلا بالكلام المر والكاذب ولا يعرف من السياسة والكياسة سوى إطلاق الكلام الفظ في غير محله بعيدا عن الحكمة".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تصريحات ولي العهد السعودي إنها تذكر "بجاهلية البدو وتعيد للأذهان تحدياتهم الخاوية".

ومضى قاسمي في هجومه العنيف على السعودية قائلا في لهجة متهكمة: "من الأفضل للدولة التي عجزت أمام شعب اليمن المحاصر والأعزل المعدوم السلاح ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على عدوانها وقد أرقها مقاومته، أن تتجنب الحديث عن قدرات جيشها واقتصادها، وأن يواصل أميرها انشغاله بتبذير ثروات شعبه بشراء الأسلحة الجميلة واستيراد الأمن لبلده، وأن لا يتحدث بأكبر من حجمه مع بلد مقتدر مثل إيران".

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن بلاده "تولي احترامها لجميع دول الجوار وبلدان العالم والشعوب المختلفة بغض النظر عن مساحتها وقدرتها العسكرية والاقتصادية"، مضيفا أن دعوات طهران إلى الحوار "ومداراتها مع دول المنطقة لاسيما بعض سيئي السريرة والمعاندين"، تأتي في سياق أخذها في الاعتبار مصالح العالم الإسلامي وسعيها إلى "إرساء دعائم السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم".

المصدر: فارس

محمد الطاهر