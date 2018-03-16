اشتباكات بين المهاجرين والشرطة وسط مدريد إثر وفاة بائع إفريقي متجول

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد الخميس، مظاهرات واشتباكات بين مهاجرين وقوات الشرطة على خلفية وفاة بائع إفريقي متجول بأزمة قلبية إثر ملاحقة الشرطة له.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المهاجر المتوفى، كان في الـ35 عاما من عمره، وهو من السنغال ويدعى مامي مباغي، وعمل بائعا متجولا.

مباغي لاذ، بالفرار عندما شاهد الشرطة خوفا من استجوابه لعدم حيازته على تصريح إقامة.

أفراد الشرطة لاحقوه على متن الدراجات النارية الأمر الذي تسبب له بأزمة قلبية أودت بحياته نظرا لأنه يعاني من قصور قلبي.

And this is Mmame Mbage, who died of heart attack this afternoon in #Lavapiés after running from local police. Born in Senegal, 35 years old, 14 years living in Spain. Photography via @DarioUnaiCristb. pic.twitter.com/Aijge9jiOX — Mmame Mbaye (@quilombosfera) 15 марта 2018 г.

وعقب الحادث اندلعت الاحتجاجات في الشوارع وانطلقت من حي لافابيس في مدريد الذي أغلب قاطنيه من المهاجرين وكان يقطنه البائع المتجول مباغي.

وقطع المحتجون الطرق، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة للشرطة بينها "الشرطة القاتلة"، و"هذه ليست دولة الشرطة، بل دولة اجتماعية".

وحسب مصادر محلية، أسفرت المظاهرات عن إصابة 4 مدنيين، و10 من عناصر الشرطة.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله