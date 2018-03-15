رئيس وزراء سلوفاكيا يستقيل على خلفية فضيحة مدوية

قدم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو استقالته اليوم الخميس على خلفية الفضيحة التي تسبب بها اغتيال صحفي كان يحقق في ملفات فساد.

ومع استقالة روبرت فيتسو استقالت حكومته بالكامل، وفقا لدستور البلاد، وجرت مراسم تقديم الاستقالة بالقصر الرئاسي في العاصمة براتيسلافا.

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ويأتي ذلك على خلفية أزمة سياسية نشأت في البلاد على إثر اغتيال الصحفي يان كوتسياك في الـ 25 فبراير الماضي، والذي كان يجري تحقيقات في ملفات الفساد في الدوائر الحاكمة.

وذكرت تحقيقات كوتسياك اسم اثنين من مساعدي رئيس الوزراء. واستقال الاثنان من منصبيهما فورا، كما قدم الاستقالة على خلفية هذه الفضيحة وزيرا الداخلية روبرت كالينياك والثقافة ماريك كادياريتش.

المصدر: تاس

أنطون زوييف