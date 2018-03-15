عسكري سويسري يخمن متى سيتمكن الغرب من صنع دبابة مماثلة لأرماتا الروسية

رجح العضو في رابطة ضباط القوات المسلحة السويسرية، الكابتن ستيفان بوهلر، أن الدول الغربية ستحتاج من 3 إلى 5 سنوات، لتصميم دبابة نظيرة للروسية "تي-14" (أرماتا)،.

ولكن بوهلر، أشار في الوقت نفسه، إلى أن روسيا ستتمكن خلال هذا الزمن، من تحسين المركبة القتالية، وأن أطقم هذه الدبابات ستمكن من اكتساب الخبرة في التحكم بها.

وقال العسكري السويسري: "من الأفضل أن نحقق حلا حقيقيا بنسبة 80% ونعمل على تحسينه بعد الاختبار، بدلا من إنشاء نمر من الورق بنسبة 100%".

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وتعد دبابة القتال "T-14 Armata" الروسية الصنع الوحيدة في العالم، التي تنتمي إلى الجيل الثالث من دبابات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وركبت الدبابة على منصة "Armata" الثقيلة الجديدة متعددة الوظائف، التي يمكن استخدامها كأساس لدبابات، وكذلك لناقلات المشاة، ولعربات قتالية، ولآليات هندسية مخصصة لعمليات الاستطلاع وإدارة القوات.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم