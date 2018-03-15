لافروف يأمل بشفاء سكريبال لتنكشف ملابسات "تسممه المزعوم"

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في شفاء العقيد السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال لإلقاء الضوء على ملابسات تسممه المزعوم.

وقال لافروف بحسب بيان للخارجية الروسية نشر على موقعها على الإنترنت: "الحقيقة الآن أن سيرغي سكريبال، ما زال حيا هو وابنته​​​، ونأمل بأنهم إذا تمكنوا من علاجه، فسيمكنهم أيضا تسليط الضوء على كل ما حدث".

وفي الوقت نفسه أكد لافروف، أنه "لا أحد يريد الانتظار " في إطار التحقيق في الحادث، وأن كل شيء قد تقرر فعليا عن مزاعم تورط موسكو في حادثة تسمم سكريبال.

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هذا وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، قد اتهمت روسيا في كلمة أمام البرلمان البريطاني، بالتورط في قضية تسميم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، الأمر الذي نفته الخارجية الروسية جملة وتفصيلا، وطالبت بإشراك الجانب الروسي في التحقيقات ناهيك عن تقديم أدلة ملموسة على الاتهامات المزعومة.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله



