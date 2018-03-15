الناتو يؤكد سعيه للحوار والتواصل العسكري مع روسيا

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، أنهم في الحلف يهدفون إلى الحوار السياسي مع روسيا، والحفاظ على التواصل معها على الصعيد العسكري.

وقال أمين عام الحلف في تقريره السنوي لعام 2017: "الناتو يدعم الحوار السياسي والحفاظ على خطوط الاتصال العسكري مع روسيا.. سنواصل أيضا جهودنا، للحد من المخاطر وزيادة الشفافية".

وأكد ستولتنبيرغ، مواصلة حفاظ الحلف على الحوار مع روسيا في مجال أمن الطيران في منطقة البلطيق، وأضاف: "المجموعة الخاصة، التي تضم دول المنطقة وروسيا والناتو، وضعت توصيات ومبادئ توجيهية لتنظيم حل الحوادث المحتملة بين طواقم الطائرات المدنية والعسكرية، في وقت السلم".

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وأشار ستولتنبيرغ إلى أن الحلف وموسكو، يعملان حاليا على الإعداد لاجتماع جديد لمجلس روسيا - الناتو، وقال: "لقد عقدنا ثلاثة اجتماعات لمجلس روسيا - الناتو في 2017، ونعمل الآن على عقد اجتماع آخر".

المصدر: وكالات

إياد قاسم