البحرية الأمريكية تشيد بالوجود الإيراني في مياه الخليج!

أشادت البحرية الأمريكية بأنشطة إيران في مياه الخليج، معتبرة أن تحركاتها تغيرت إيجابا خلال الأشهر الماضية بعد عدة حوادث بين زوارق وطائرات إيرانية وطائرات وسفن حربية أمريكية.

وأشار المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين بيل أوربان إلى أنه لم تقع أي حوادث "غير آمنة أو غير مهنية" في مياه الخليج منذ 14 أغسطس 2017 حين حلقت طائرة إيرانيه من دون طيار على مسافة قريبة من مقاتلة أمريكية.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي الخميس في المنامة: "إنها مدة زمنية مهمة، وهذا أمر عظيم بنظرنا"، لافتا إلى أن الزوارق الإيرانية لم تعد تقترب من السفن الأمريكية بشكل كبير، وأن طهران "غيرت سلوكها ومن الواضح أن هذا أمر ينفذونه بوعي تام".

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وتبادلت طهران وواشنطن مرارا الاتهامات حيال حوادث واستفزازات في مياه الخليج، استدعى بعضها قيام أحد الطرفين بإطلاق طلقات تحذيرية على الطرف الآخر.

واحتجزت البحرية الأمريكية في أبريل 2016 سفينة أسلحة تعتقد أنها كانت مرسلة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، الأمر الذي نفته طهران، وقبل ذلك بأربعة أشهر أوقفت طهران زورقين حربيين أمريكيين وبحارتهما العشرة في مياهها الإقليمية لساعات قبل أن تطلق سراحهم.

المصدر: وكالات

أحمد باديان