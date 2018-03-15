زاخاروفا ردا على وزير الدفاع البريطاني: لدى لندن ما تخفيه

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون دليلا على أن لدى بريطانيا ما تخفيه بشأن قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ردا على تصريح ويليامسون: "وهل بوسعه أن يقول غير ذلك، علما أنه وزير دفاع في بلد يخفي ملابسات استخدام مواد كيميائية سامة على أراضيه ولا يرغب في تقديم المعلومات المتوفرة لديه، خلافا لما تقضي به اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية؟"، مضيفة أن "لدى لندن ما تخفيه وأنهم، أي البريطانيون، قلقون".

وكان وزير الدفاع البريطاني قد صرح بأن على روسيا أن "تتنحى جانبا وتسكت"، متهما إياها بالوقوف وراء حادث "تسمم" الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، العميل الأمريكي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية.

وجاءت تعليقات ويليامسون بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعليق كل الاتصالات على المستويات الرفيعة مع روسيا، وهددت بالمزيد من الإجراءات.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف