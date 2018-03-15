بوتين يبحث العلاقات مع بريطانيا والأزمة السورية مع مجلس الأمن الروسي

بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي العلاقات مع بريطانيا على خلفية قضية سكريبال ومستجدات الوضع في سوريا.

وأشار الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إلى أن مجلس الأمن الروسي أعرب عن بالغ قلقه إزاء الموقف الاستفزازي والهدام الذي تتخذه لندن.

وكانت الحكومة البريطانية اتهمت روسيا بالتورط في تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في وقت سابق من مارس الحالي، وأعلنت عن فرض عقوبات على موسكو، وذلك من دون تقديم أي أدلة ملموسة لإثبات تهم يرفضها الكرملين جملة وتفصيلا.

وفيما يخص سوريا، أشار المجتمعون إلى التطورات الإيجابية في التسوية حول الغوطة الشرقية، لافتين إلى استمرار خروج المدنيين من المنطقة وبوادر تحسن الوضع الإنساني فيها.

وأفادت مصادر سورية مختلفة بخروج آلاف المدنيين من الغوطة خلال اليوم الخميس، في أكبر موجة نزوح من المنطقة التي تشهد منذ أسابيع عمليات قتالية في إطار مساعي الجيش السوري وحلفائه لاستعادة السيطرة عليها من الجماعات المسلحة.

المصدر وكالات

متري سعيد