زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي إلى اليابان

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف يعتزم زيارة طوكيو يومي 21-22 مارس الجاري حيث سيلتقي نظيرة الياباني تارو كونو.

وقالت زاخاروفا الخميس خلال مؤتمر صحفي: "سيكون وزير الخارجية يومي 21-22 مارس في طوكيو، حيث سيقابل وزير خارجية اليابان​​​. ومن المقرر مناقشة مجموعة كاملة من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك القضايا السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية".

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ولفتت إلى أن اللقاء بين الوزيرين سيشمل أيضا المشاكل الملحة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسوريا والتعاون في صيغ متعددة الأطراف.

وأضافت أن: "الاجتماع سيكمل سلسلة الاتصالات والمباحثات التي تمت بين وزيري خارجية البلدين التي عقدت في النصف الثاني من عام 2017 وأوائل عام 2018".

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان