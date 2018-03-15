21 ساعة من الاستجواب لرئيس أسبق

أخضعت النيابة العامة في كوريا الجنوبية رئيس البلاد الأسبق لي ميونغ باك للاستجواب لـ21 ساعة، على خلفية اتهامات وجهت له بتلقي الرشوة عندما كان يشغل منصبة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن النيابة العامة حققت مع لي بارك (77 عاما) في 20 تهمة منها استلام الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي وسوء استخدام السلطة وانتهاك قانون الانتخابات وقانون إدارة سجل رئيس الدولة واستلام نحو 11 بليون وون كرشوة وجمع حوالي 30 بليون وون من الأموال غير الشرعية عبر شركة داس التي تديرها عائلته.

وأضافت أن لي خضع للتحقيق منذ الساعة العاشرة من صباح الأربعاء وحتى الساعة السادسة ونصف من صباح اليوم الخميس، لافته إلى أنه بقي في النيابة العامة لمدة 21 ساعة، حيث استغرق التحقيق معه مدة 14 ساعة و40 دقيقة بالإضافة إلى 6 ساعات لمراجعة أقواله.

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ولفتت إلى أن لي الذي تولى الرئاسة في كوريا الجنوبية من 2008 حتى 2013 نفى الاتهامات التي وجهت إلية واعتبر التحقيق في مزاعم تلقيه الرشوة ذا دوافع سياسية.

وقال لي للصحفيين بعد خروجه من مكتب المدعي العام: "أقف أمامكم اليوم بقلب حزين. أقدم أعمق اعتذاري للشعب عن تسببي له بقلق كبير في وقت يمر فيه الاقتصاد بمصاعب ويتسم فيه الوضع المحيط بشبه الجزيرة الكورية بالخطورة".

المصدر: وكالات