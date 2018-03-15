موسكو: بريطانيا ترفض التعاون معنا في قضية سكريبال

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن بريطانيا ترفض التعاون مع روسيا في قضية سكريبال لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تجدد الدعوة إلى لندن لتقديم ما لديها من معلومات حول استخدام السلاح الكيميائي داخل الأراضي البريطانية.

ووصفت زاخاروفا الاتهامات البريطانية لروسيا بالوقوف وراء تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال بأنها "جنونية".

وأضافت أن موسكو تنظر إلى تصرفات لندن فيما يخص قضية سكريبال على أنها "مسرحية إعلامية وسياسة".

وشددت على أن الإجراءات البريطانية غير الودية المرتقبة سترد عليها موسكو بإجراءات جوابية، وهي قيد البحث وسيتم اتخاذها في أقرب وقت.

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وكانت لندن قد اتهمت روسيا بالتورط في تسميم سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالسبيري البريطانية في واق سابق من الشهر الحالي، معلنة جملة من العقوبات التي تضمنت ترحيل 23 دبلوماسيا روسيا وتعليق كافة الاتصالات الثنائية بين البلدين، وسحب الدعوة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة بريطانيا.

المصدر: وكالات

متري سعيد